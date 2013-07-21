Наманган готовится к главному празднику страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Под руководством хокимията Наманганской области целенаправленно и активно претворяется в жизнь Постановление Президента Узбекистана "О подготовке и проведении празднования 22-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан".

Так, в городах и самых отдаленных кишлаках для населения проводятся встречи, беседы, литературные вечера, культурные мероприятия с участием ученых, литераторов и деятелей искусств. На них в доступной форме до людей доводится информация о достижениях народа за годы независимости в экономике, социальной сфере, благоустройстве населенных пунктов, о росте благосостояния населения.

Так, в пятницу в недавно открытом летнем театре в парке имени Навои Намангана состоялся большой концерт с участием звезд отечественной эстрады, посвященный 22-й годовщине независимости.

Также областном центре, городах и кишлаках развернута работа по наведению порядка к празднику на территориях махаллей, многоквартирных жилых массивов, украшению фасадов административных зданий и общественных мест.

Трудовые подарки к этому дню готовят труженики всех отраслей, молодежь на спортивных площадках радует всех новыми победами и рекордами.

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