Экономика Узбекистана в первом полугодии выросла на 8%

ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал показатели социально-экономического развития страны в январе-июне 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде ВВП Узбекистана вырос на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Высокие темпы роста отмечены и по другим макроэкономическим показателям: промышленное производство (8,2%), сельское хозяйство (7,3%), инвестиции в основной капитал (в эквиваленте в долларах США) (10,5%), строительные работы (16,1%), розничный товарооборот (14,6%), платные услуги (11,0%).

В транспортном секторе оборот пассажиров вырос на 6,6%, грузов – на 4%.

В целом, объем произведенных услуг увеличился на 12,1%, их доля в ВВП составила 52,4% (в январе-июне 2012 года – 52,2%).

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