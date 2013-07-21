Парламент Узбекистана рассмотрел пакет новых законопроектов

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|29.3% (12)
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|Положительно
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|26.8% (11)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|29.3% (12)
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Парламент Узбекистана рассмотрел пакет новых законопроектов21.07.2013 18:56
ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан провела 19 июля очередное заседание, на котором рассмотрен ряд законопроектов в области занятности, банковско-финансовой сфере, инвестиций и административного права.
Так, во втором чтении депутатами рассмотрены проекты следующих законов:
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О занятости населения", который нацелен на совершенствование правовых основ обеспечения и регулирования занятости населения с учетом особенностей, приоритетов и перспектив социально-экономического развития страны, оказывающих влияние на процессы занятости населения, а также международных стандартов и норм. В документе предусматриваются дополнительные гарантии отдельным категориям населения, в том числе выпускникам средних специальных, профессиональных, а также высших образовательных учреждений, уточняются понятия занятых граждан, безработных, конкретизируются задачи государственных органов, другие правовые нормы в данной сфере.
- "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан". Его цель – усиление правовых гарантий граждан в сфере трудовых отношений, расширение услуг по трудоустройству, введение дополнительных защитных мер по обеспечению занятости населения, особенно молодежи.
- "О залоговом реестре" определяет правовые механизмы создания единой базы учета залогового реестра, которые будут служить основой для учета заложенного имущества, а также предотвращения его незаконной реализации или отчуждения. Основная цель создания залогового реестра – сбор достоверной залоговой информации, ее обработка и предоставление лицам, обладающим правами на заложенное имущество или желающим их получить, а также определение наличия залоговых прав на заложенное имущество и предоставление информации о заложенном имуществе потенциального заемщика. Депутаты приняли данный закон, который будет направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения.
- "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности". В документе предусматривается проведение плановых проверок деятельности банковских и финансовых структур не чаще одного раза в пять лет. Вносимые поправки обеспечат целостность и системность правового регулирования отношений, связанных с государственным контролем деятельности частных банковских и финансовых институтов.
В первом чтении члены нижней палаты парламента рассмотрели и приняли два законопроекта:
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим стимулированием привлечения прямых иностранных инвестиций", который направлен на дальнейшее стимулирование привлечения иностранных инвестиций, особенно в высокотехнологичные отрасли промышленности, совершенствование инвестиционного климата в стране, создание более благоприятных условий для деятельности иностранных инвесторов на территории Узбекистана. Поправки вносятся в законы "О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов", "Об иностранных инвестициях", "О таможенном тарифе", Налоговый кодекс.
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", разработанный в целях совершенствования правовых механизмов обеспечения получения детьми обязательного 12-летнего образования. В законопроекте устанавливается административная ответственность за воспрепятствование родителями или лицами их заменяющими получению детьми обязательного общего среднего и среднего специального, профессионального образования. Предлагаемые поправки позволят обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, реализовать требования об обязательности общего и среднего специального, профессионального образования, повысить ответственность родителей за получение детьми общеобязательного 12-летнего образования.
УЗИНФОРМ