



Парламент Узбекистана рассмотрел пакет новых законопроектов



ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан провела 19 июля очередное заседание, на котором рассмотрен ряд законопроектов в области занятности, банковско-финансовой сфере, инвестиций и административного права. Так, во втором чтении депутатами рассмотрены проекты следующих законов: "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О занятости населения", который нацелен на совершенствование правовых основ обеспечения и регулирования занятости населения с учетом особенностей, приоритетов и перспектив социально-экономического развития страны, оказывающих влияние на процессы занятости населения, а также международных стандартов и норм. В документе предусматриваются дополнительные гарантии отдельным категориям населения, в том числе выпускникам средних специальных, профессиональных, а также высших образовательных учреждений, уточняются понятия занятых граждан, безработных, конкретизируются задачи государственных органов, другие правовые нормы в данной сфере. "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан". Его цель – усиление правовых гарантий граждан в сфере трудовых отношений, расширение услуг по трудоустройству, введение дополнительных защитных мер по обеспечению занятости населения, особенно молодежи. "О залоговом реестре" определяет правовые механизмы создания единой базы учета залогового реестра, которые будут служить основой для учета заложенного имущества, а также предотвращения его незаконной реализации или отчуждения. Основная цель создания залогового реестра – сбор достоверной залоговой информации, ее обработка и предоставление лицам, обладающим правами на заложенное имущество или желающим их получить, а также определение наличия залоговых прав на заложенное имущество и предоставление информации о заложенном имуществе потенциального заемщика. Депутаты приняли данный закон, который будет направлен в Сенат для дальнейшего рассмотрения. "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности". В документе предусматривается проведение плановых проверок деятельности банковских и финансовых структур не чаще одного раза в пять лет. Вносимые поправки обеспечат целостность и системность правового регулирования отношений, связанных с государственным контролем деятельности частных банковских и финансовых институтов. В первом чтении члены нижней палаты парламента рассмотрели и приняли два законопроекта: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим стимулированием привлечения прямых иностранных инвестиций", который направлен на дальнейшее стимулирование привлечения иностранных инвестиций, особенно в высокотехнологичные отрасли промышленности, совершенствование инвестиционного климата в стране, создание более благоприятных условий для деятельности иностранных инвесторов на территории Узбекистана. Поправки вносятся в законы "О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов", "Об иностранных инвестициях", "О таможенном тарифе", Налоговый кодекс. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", разработанный в целях совершенствования правовых механизмов обеспечения получения детьми обязательного 12-летнего образования. В законопроекте устанавливается административная ответственность за воспрепятствование родителями или лицами их заменяющими получению детьми обязательного общего среднего и среднего специального, профессионального образования. Предлагаемые поправки позволят обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, реализовать требования об обязательности общего и среднего специального, профессионального образования, повысить ответственность родителей за получение детьми общеобязательного 12-летнего образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи