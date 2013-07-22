В Самарканде проходят соревнования по шахматам

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля в городе Самарканде началось открытое областное первенство по шахматам, посвященное Всемирному дню шахмат и памяти шахматиста Андрея Лофкина.

Шахматные состязания проходят по швейцарской системе. В них принимают участие шахматисты в возрасте от 10 до 75 лет. Среди них присутствуют 15 любителей и 15 профессиональных шахматистов. Игры проходят в 9 туров.

Состязания продлятся в течение 8 дней. Победители смогут принять участие в республиканском чемпионате по шахматам.

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