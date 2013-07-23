Приемная комиссия БГУ подвела итоги работы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Порядка 9,5 тысяч абитуриентов сдали свои документы на поступление в Бухарский государственный университет, заявили 20 июля работники приемной комиссии вуза.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются факультеты начального образования, педагогики, психологии, истории, филологии, физической культуры. В среднем на каждое место здесь претендуют от 6 до 13 человек. К примеру, только на факультет психологии, с квотой в 30 человек, было подано заявлений в 12,5 раз больше.

Кроме того, университет открыл новые факультеты в сфере туризма и гостиничного хозяйства. На эти направления в среднем приходится по 6 человек на место.

Сдать вступительные экзамены готовятся также абитуриенты из Кашкадарьи, Самарканда, Хорезма, Навои. Свои документы подали и 15 иностранных граждан, в основном из Туркменистана и Казахстана.

Как пояснили работники приемной комиссии, наибольший наплыв поступающих наблюдался в последнюю неделю сдачи документов. В день обрабатывалось до 1000 заявлений.

Стоит отметить, что в прошлом году в университет заявление подали порядка 8000 абитуриентов, 1500 из которых поступили в вуз. В этом году его студентами станут 1470 человек.

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