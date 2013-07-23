Представитель Кыргызстана признал вину своей стороны в гибели двух узбекских военнослужащих

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. На завтра, 24 июля, назначена встреча руководителей погранвойск Кыргызстана и Узбекистана с выездом на место происшествия. Темой обсуждения станет сегодняшний инцидент, в ходе которого пограничники Кыргызстана застрелили двух узбекских военнослужащих.

Инцидент со стрельбой на узбекско-киргизской границе на участке Сассиксой Уйчинского района Наманганской области Узбекистана произошел сегодня в 9.30 утра по ташкентскому времени. По сообщению пресс-службы Комитета по охране госграницы СНБ РУ (КОГГ), вторгшийся на территорию Республики наряд киргизских пограничников из двух человек без предупреждений открыл беспорядочный огонь по встретившим их узбекским пограничникам.

В результате киргизские военнослужащие тяжело ранили обоих узбекистанцев. Один из них – 31-летний младший сержант Равшан Толипов скончался в машине скорой помощи, не доехав до ЦРБ Уйчинского района, а 21-летний рядовой Тургун Жураев – во время операции.

На сегодняшней встрече региональных погранпредставителей двух стран начальник регионального пограничного управления Погранслужбы Киргизии по Ошской и Джалалабадской областям полковник Абдукарим Алимбаев принес официальные извинения узбекской за убитых во время инцидента военнослужащих КОГГ СНБ Узбекистана.

Полковник Алимбаев признал, что оружие действительно было применено киргизскими пограничниками на территории Узбекистана и неправомерно.

По данному факту военная прокуратура Наманганского гарнизона возбудила уголовное дело.

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