Встреча с деятелями киноискусства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. В летнем оздоровительном лагере "Сетора" Самаркандского района 23 июля состоялась встреча с актерами театра и кино, организованная по инициативе Самаркандского территориального отдела Национального агентства "Узбеккино".

В мероприятии приняли участие заслуженные артисты Узбекистана Мирза Азизов и Алишер Отабоев, которые провели содержательную беседу с отдыхающими детьми, рассказали им о своих творческих достижениях, истории узбекского кино и театрального искусства.

В процессе встречи воспитанники лагеря продемонстрировали своим гостям концертную программу и сценические постановки. В свою очередь актеры также показали детям отрывки из кинофильмов, где с ними происходили забавные истории.

В конце мероприятия гости лагеря вручили в подарок детям компактные диски со своими кинофильмами.

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