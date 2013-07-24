Пропагандистская группа посетила Кушрабатский район

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. В рамках празднования 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан 23 июля пропагандистская группа из числа сотрудников Центра пропаганды духовности Самаркандской области, хокимията Кушрабатского района, а также Самаркандского государственного университета посетила Кушрабатский район и провела встречи с населением отдаленных местностей.

Гости района провели открытую беседу с работниками районного медицинского объединения, в ходе чего отмечены достижения области за годы независимости, проведенные работы по благоустройству городов и районов, осуществленные строительные, озеленительные работы в школах, махаллях, сельских врачебных пунктах и т.д.

Участникам встречи со стороны представителей группы с помощью наглядных слайдов рассказано о проведенных демократических реформах в стране, в результате которых увеличены показатели во всех важных народнохозяйственных сферах общества. Преподаватели СамГУ рассказали о тяжелых испытаниях времени на пути достижения независимости.

Наряду с этим, в этот день члены пропагандистской группы провели встречи с жителями махалли "Жуш" и отметили произошедшие изменения в селах и махаллях, проведенные благоустроительные и созидательные работы в Кушрабатском районе.

Подобные встречи продолжатся и в других районах и городах области.

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