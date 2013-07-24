Узбекистан посещает делегация парламента Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с визитом пребывает делегация Национальной Ассамблеи Республики Корея во главе с председателем Комитета по международным делам и объединению Ан Хонг Джуном. 23 июля делегацию в сопровождении южнокорейского посла Ли Ук Хёна принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективы узбекско-южнокорейских отношений в различных сферах сотрудничества. Отдельное внимание уделено вопросам дальнейшего наращивания двусторонних межпарламентских обменов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

УЗИНФОРМ