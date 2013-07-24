Узбекские паломники начали малый хадж в сезон Рамадан

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Первая группа узбекских паломников в составе 255 человек 22 июля отправилась чартерным рейсом НАК "Узбекистон хаво йуллари" в Саудовскую Аравию по маршруту Ташкент - Джидда. В КСА они и остальные их соотечественники (всего 1183 человека) совершат малое паломничество – Умра в сезон Рамадан, который будет продолжаться до 12 августа.

По уточненным данным пресс-службы Комитета по делам религий Узбекистана, в Медине узбекские паломники проведут 4 дня в гостинице "Сафва-л-Мавадда", расположенной в 20 метрах от святыни. Здесь они посетят мечеть и могилу Пророка Мухаммеда, а также другие исторические достопримечательности. Для совершения основного паломничества – Умры, узбекские паломники переедут в Мекку, где в течение 6 дней будут размещены в отеле "Бишара ал-Мавадда" в 800 метрах от мекканской мечети.

В гостиницах созданы все условия для комфортного пребывания паломников. Они обеспечены утренней и вечерней трапезами (сахар и ифтар). Круглосуточно работает чаевая, медицинский пункт. В номерах установлены телевизоры, по которым паломники могут смотреть узбекское телевидение по спутниковому каналу.

На местах соотечественников будет сопровождать рабочая группа в составе 2 служащих, 7 врачей и 2 поваров. В аэропорту Джидды встречать и провожать паломников будет атташе по делам Хаджа и Умры при Генконсульстве Узбекистана в городе Джидде.

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