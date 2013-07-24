Андижанский тяжелоатлет привез золотую медаль

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в Андижанском государственном университете с почестями встретили мастера спорта международного стандарта, чемпиона по тяжелой атлетике Универсиады-2013, проходившей в Казани, Руслана Нуриддинова, который является студентом 4 курса этого вуза.

Руслан Нурудинов выиграл золотую медаль Универсиады в Казани (Россия) и установил 2 рекорда. Штангист в первом подходе поднял 184 кг, обновив рекорд студенческих игр, затем не справился со 188 кг, но в третьем подходе поднял 190 кг, что стало новым рекордом Универсиады. Прежний рекорд (183 кг) был установлен россиянином Геннадием Муратовым на Универсиаде-2011.

- Мы гордимся, что в нашем университете воспитываются такие спортсмены, - рассказывает преподаватель Алимжон Аскаров. – Очень переживали за него и смотрели прямую трансляцию, болея за нашего героя.

Также в этой категории выступают 2 штангиста сборной России Давид Беджанян и Андрей Деманов. Деманов вырвал штангу весом 183 кг, успешно справившись с тремя подходами. Беджанян завершил выступление на 179 кг, вес в 183 кг ему не покорился.

В толчке Руслан Нурудинов показал результат 222 кг и выиграл золотую медаль. Он также обновил рекорд в упражнении в сумме – 412 кг.

Нурудинов принес 17-ю медаль в копилку сборной Узбекистана.

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