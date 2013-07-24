В "Андижан" были приглашены гости на ифтор

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в ресторане "Андижан" прошел ужин разговения во время поста Рамадан - ифтор. Он был организован благотворительным фондом "Мехр нури" совместно с Форумом социально ответственных граждан (ФСОГ) Узбекистана. На ифтор были приглашены аксакалы махаллинских сходов области, почетные женщины и представители общественности, а возглавил церемонию разговения имам-хатиб Андижанской области Нуриддин хожи Холикназаров.

Во время беседы за ужином почетный гость, знаменитый артист и член форума социально активных граждан Мурод Ражабов рассказал собравшимся о деятельности ФСОГ.

- Священный месяц Рамазан является самым ценным месяцем в году. Он является особенным для мусульман, - говорит председатель областного отделения благотворительного фонда "Махалля" И.Валиев. - В этом месяце многократно увеличиваются шансы покаявшихся быть прощенными, шансы перетянуть чашу весов своих деяний в сторону добра. Поэтому с наступлением месяца Рамазан необходимо покаяться в ранее содеянных грехах, просить прощения у Всевышнего, постараться совершать как можно больше добрых деяний, совершать все намазы джамаатом и в мечети, стараться обрадовать родителей, близких и всех окружающих, прощать других, старательно совершать все таравихи, возмещать пропущенные намазы, а тем, у кого нет долга по намазам - совершать другие суннат-намазы, читать Коран, салават и другие различные молитвы, учиться исламским наукам и посещать маджлисы, в которых рассказывают об Исламе, раздавать садака и воздерживаться от всего запретного, нежелательного, ибо награда за добрые деяния и наказание за нарушение запрета, совершение злых деяний, в этом месяце увеличиваются многократно.

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