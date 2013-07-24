Госкомсвязи Узбекистана подвел итоги полугодия

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан подвел итоги развития сферы ИКТ в январе-июне 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период предприятиями отрасли оказано услуг на 1815,3 млрд. сумов (рост 24,0%), в том числе населению оказаны услуги на 1168,5 млрд. сумов (24,8%). Проекты за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитов выполнены на 152% к прогнозу.

На 1 июля 2013 года число хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по передаче данных, в том числе предоставляющих услуги по подключению к сети Интернет, составило 924, общее количество пунктов коллективного пользования – 1035 единиц.

Общая скорость пользования международными информационными сетями составила 8,7 Гбит/с, что на 11% выше по сравнению с началом года. При этом тариф на доступ к внешнему каналу сети Интернет для операторов и провайдеров за полгода снижен на 14,1% до $362,8 за 1 Мбит/с.

Количество портов, установленных для оказания услуг фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, доведено до 459,7 тысячи, количество используемых портов возросло на 133,8%.

Продолжается реализация проекта строительства более 2000 км волоконно-оптических сетей широкополосного доступа по современной технологии с предоставлением конвергентных услуг (видео-телефония, Интернет-телевидение, высокоскоростной Интернет, просмотр HDTV-каналов и другие). На сегодняшний день проложено более 1000 км волоконно-оптического кабеля.

В настоящее время уровень охвата населения цифровым телевидением доведен до 43,5%.

Количество доменов, зарегистрированных в зоне UZ, составляет более 16,6 тысячи.

В реестр базовых интерактивных государственных услуг входят 197 видов услуг, государственными органами через веб-сайты оказывается 617 интерактивных услуг. К единой защищенной электронной почте и системе электронного документооборота подключены 127 органов государственного и хозяйственного управления, 194 районных и городских хокимиятов.

Общее количество сертификатов электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и действующих ключей ЭЦП, выданных центрами регистрации ключей ЭЦП, составило 291,4 тысяч единиц. В первом полугодии общий оборот электронных писем в системе "E-XAT" составил свыше 136 тысяч, что в 2,8 раза больше показателя второй половины 2012 года.

В национальном каталоге программистов и программных продуктов Software.uz зарегистрировано свыше 1500 программных продуктов, более 80 разработчиков и 40 компаний.

На сегодняшний день проведены тестовые испытания 26,2 тысячи сотрудников госорганов в целях определения уровня их компьютерной грамотности.

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