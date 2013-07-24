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Госкомконкуренции Узбекистана подвел итоги полугодия
24.07.2013 17:46

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции подвел итоги своей деятельности в январе-июне 2013 года.

Приватизация и управление госимуществом

За отчетный период реализовано 46 государственных активов на общую сумму 23,89 млрд. сумов, из которых 1 926,0 млн. сумов составляют инвестиционные обязательства, принятые инвесторами по договорам купли-продажи, предусматривающие модернизацию производства, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции. По 157 договорам купли-продажи государственных активов на сегодняшний день выполнено инвестиционных обязательств на сумму $214,2 млн. и 80,2 млрд. сумов, создано более 2 тысяч новых рабочих мест.

По состоянию на 1 июля комитетом осуществляется мониторинг 894 приватизированных предприятий с государственной долей в уставном фонде, в том числе 317 АО и 577 ООО. За отчетный период 847 хозяйственных обществ получили прибыль, в том числе 535 добились увеличения рентабельности по сравнению с прошлым годом. Служба внутреннего аудита создана в 484 предприятиях с активами более 1 млрд. сумов.

Центрами аренды государственного имущества при территориальных органах ГКК в аренду передано около 19,1 тысяч помещений, создано 35,4 тысяч рабочих мест. От аренды госимущества в целом поступило 26,7 млрд. сумов. Половина этой выручки (13,35 млрд. сумов) направлена в соответствующие местные бюджеты.

Развитие фондового рынка

Выпуск эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде составил 1,2 трлн. сумов. Ведется учет ценных бумаг общей номинальной стоимостью 9,5 трлн. сумов. Оборот рынка ценных бумаг (акции и корпоративные облигации) в первом полугодии составил 503,4 млрд. сумов. Оборот вторичного рынка ценных бумаг составил 103,9 млрд. сумов (рост на 32,5%), в том числе организованного рынка акций – 19,6 млрд. сумов, неорганизованного рынка акций – 83,5 млрд. сумов.

Оценочная, биржевая и риэлторская деятельность

В январе-июне выданы 4 лицензии на право осуществления оценочной деятельности, 15 лицензий на право осуществления риэлторской деятельности. Физическим лицам, успешно прошедшим экзамены, выдано 52 квалификационных сертификата оценщика, 92 квалификационных сертификата риэлтора. На 1 июля 2013 года в Узбекистане зарегистрированы 143 оценочных организации, 154 риэлтерских организаций, 669 сертифицированных оценщиков, 996 сертифицированных риэлторов.

Нормотворчество

Госкомконкуренции продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу в своей сфере деятельности. В отчетный период комитетом разработано 24 проекта нормативно-правовых актов, включая 1 проект закона, 1 проект постановления Президента, 17 проектов решений Кабинета Министров и 5 ведомственных нормативно-правовых актов. В частности, разработан и внесен в Кабинет Министров проект Закона "Об управлении государственным имуществом".

В настоящее время комитетом ведется работа над подготовкой 4 законопроектов в сфере углубления демократических рыночных реформ и либерализации экономики. В их числе: проекты законов "О приватизации", "Об управлении государственным имуществом", "О биржах и биржевой деятельности", "О коммерческой тайне".

Кроме того, рассмотрено 207 проектов нормативно-правовых актов (8 проектов законов, 20 проектов решений Президента, 133 проекта решений Кабинета Министров, 46 ведомственных нормативно-правовых актов), представленных на согласование другими министерствами и ведомствами.

УЗИНФОРМ

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