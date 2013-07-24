Собрание актива Ферганской области

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 22 июля прошло очередное собрание актива области, в ходе которого обсуждены итоги социально-экономического развития Ферганского региона за первое полугодие 2013 года.

Вел собрание хоким области Ш.Ганиев. Он отметил, что в течение отчетного периода в Ферганской области достигнуты высокие и стабильные темпы роста экономики. Показатели роста ВРП составили свыше 10%, производство промышленной продукции выросло на 8,5%, объем выращивания сельскохозяйственной продукции – на 7,6%, строительно-подрядных работ – на 16,7%, розничного товарооборота – на 17,5%, оказания платных услуг – на 14,8%, производства товаров народного потребления – на 4,5%.

Наблюдается положительный рост экономических показателей в Дангаринском, Язъяванском, Учкуприкском, Бувайдинском, Узбекистанском, Кувинском и Сохском районах, где также обеспечивается занятость местного населения, создаются новые рабочие места.

Вместе с этим, рассмотрены допущенные недостатки и упущения в течение первого полугодия текущего года в сфере обеспечения занятости выпускников профессиональных колледжей, подготовки отраслей экономики, объектов социальной сферы и производственных инфраструктур к осенне-зимнему периоду. Определены первоочередные меры, направленные на их устранение в предельно краткие сроки.

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