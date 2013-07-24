Развитие СМИ – важный фактор формирования гражданского общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в городе Фергане прошла беседа за "круглым столом" на тему "Эффективность деятельности средств массовой информации как важный фактор формирования гражданского общества", организаторами которой выступили региональное отделение НИМФОГО, областное управление печати и информации, Творческий союз журналистов Узбекистана.

В нем приняли участие представители областных печатных СМИ, радио и телевидения, руководители территориальных подразделений Творческого союза журналистов Узбекистана, УзАПИ, Республиканского центра "Маънавият тарғиботи", представители печатных и электронных СМИ, сотрудники НИМФОГО.

В процессе беседы отмечено уделяемое в стране внимание обеспечению свободы слова и информации, созданию всех условий для эффективной и качественной деятельности СМИ, укрепления материально-технической базы редакций, обеспечения их свободной и эффективной деятельности.

Наряду с этим, рассмотрены предписания Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, в которых отмечены этапы реформирования сферы СМИ, а также высказаны мнения и предложения по повышению роли информационной сферы в развитии гражданского общества.

УЗИНФОРМ