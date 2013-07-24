В Навои состоялся "круглый стол" на тему "Права ребенка под пристальным вниманием"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в областном центре состоялось мероприятие на тему "Права ребенка под пристальным вниманием".

Оно было организовано по инициативе Общественного фонда по поддержке и развитию независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана совместно с ЮНИСЕФ и центром переподготовки международных журналистов.

За "круглым столом" шел обстоятельный разговор о нормах законодательства, направленных на защиту прав ребенка, о мерах, проводимых областным управлением внутренних дел по пресечению и профилактике детских правонарушений, об активизации совместных действий семьи, школы и махалли.

В заключение участники мероприятия получили ответы специалистов на заданные вопросы.

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