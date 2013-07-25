В Карманинском районе вступила в строй новая хлебопекарня

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в преддверии празднования 22-й годовщины независимости страны в махалле "Дустлик" Карманинского района вступила в эксплуатацию новая мини-хлебопекарня.

Она построена с целью обеспечения хлебом и другими хлебными изделиями жителей возведенного в районе по типовым проектам жилого массива "Малик".

По словам руководителя общества с ограниченной ответственностью "Тараккиет - Кармана" Шухрата Наимжонова, работающее на газе оборудование для мини-хлебопекарни закуплено в Китае, оно рассчитано на производство в сутки более 500 буханок хлеба. Жители массива довольны качеством выпускаемой продукции.

Сегодня мини-пекарня обеспечила работой 4 выпускников профессионального колледжа. С увеличением объема и ассортимента выпускаемой продукции будут созданы и новые рабочие места.

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