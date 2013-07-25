Посол Франции завершает дипломатическую миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Франсуа Готье завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 24 июля его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.

Отметив в ходе беседы положительную динамику двусторонних связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многогранного и взаимовыгодного сотрудничества.

А.Камилов выразил послу Франции признательность за плодотворную работу, направленную на расширение взаимодействия, как на межгосударственном уровне, так и между культурными и образовательными учреждениями, деятелями науки и искусства, представителями гражданского общества Узбекистана и Франции.

Ф.Готье в свою очередь поблагодарил узбекскую сторону за созданные благоприятные условия для успешного выполнения дипломатической миссии.

По данным МИД Узбекистана, в настоящее время в Республике функционируют Французское агентство развития, 16 предприятий с участием капитала из Франции. Представители деловых кругов двух стран работают над созданием совместных высокотехнологичных производств в перспективных отраслях экономики.

Напомним, Франсуа Готье возглавляет французское дипломатическое представительство в Узбекистане с 2010 года.

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