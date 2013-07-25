Глава Узбекистана поздравил британскую королеву с рождением правнука

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, в которой выразил свои поздравления по случаю знаменательного события – рождения правнука Ее Величества. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 22 июля супруга старшего внука британской королевы принца Уильяма Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика. Роды состоялись в больнице Сент-Мэри на западе Лондона. Имя младенца будет объявлено позднее.

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