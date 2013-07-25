Ислам Каримов выразил соболезнования председателю КНР

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, в которой выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Ганьсу. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 22 июля в провинции Ганьсу в северо-западной части Китая произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла, в результате которого погибли 47 человек, 296 получили тяжелые травмы. В пострадавших районах прерваны электроснабжение и связь, периодически возникают оползни и селевые потоки.

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