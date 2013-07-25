Президент Узбекистана наградил работников местного самоуправления

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 24 июля Указ "О награждении группы сотрудников системы органов самоуправления граждан".

В соответствии с документом, награждаются орденом "Эл-юрт хурмати" 5 консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махаллей и поселков города Ташкента, Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областей.

Глава государства также наградил орденом "Фидокорона хизматлари учун" – 5, орденом "Мехнат шухрати" – 5, орденом "Дустлик" – 14, а также медалью "Шухрат" – 31 работника местного самоуправления граждан в регионах Республики.

Как отмечается в указе, награды присвоены им "за весомый вклад в формирование гражданского общества в стране, обеспечение социальной поддержки населения, укрепление межнациональной дружбы и согласия, стабильности духовной среды в махаллях, воспитание молодежи в духе преданности Родине и идеям национальной независимости".

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