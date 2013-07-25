Депутаты Узбекистана рассмотрели исполнение конвенции ООН по климату

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по международным делам и межпарламентским связям провел 24 июля расширенное заседание. Главным вопросом являлось рассмотрение итогов контрольно-аналитической деятельности по исполнению норм Рамочной конвенции ООН "Об изменении климата" (Нью-Йорк, 9 мая 1992 года) в Кашкадарьинской, Ташкентской, и Ферганской областях.

В дискуссии приняли участие депутаты, специалисты Центра "Узгидромет" при Кабинете Министров, министерств сельского и водного хозяйства, экономики, Госкомприроды, НХК "Узбекнефтегаз", ГАК "Узбекэнерго", "Узкимесаноат", эксперты, представители Кашкадарьинского, Ташкентского и Ферганского областных хокимиятов, Экодвижения и журналисты.

Как отмечалось в ходе заседания, в Узбекистане проводится комплекс мероприятий по адаптации сельского и водного хозяйства страны к последствиям изменения климата. На местах принимаются меры по снижению потерь воды путем внедрения технологии водосбережения и рационального использования водных ресурсов. Важным фактором является внедрение возобновляемых (альтернативных) источников энергии. В рассматриваемых областях ведутся практические работы по внедрению биогазовых установок, разработанных в ОАО "Ферганаазот", "Максам-Чирчик" и "Завод Ўзбекхиммаш".

В данной сфере развивается международное сотрудничество, налажен обмен опытом с развитыми странами. Так, успешно реализуются проекты, финансируемые Программой малых грантов Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) по внедрению технологий водосбережения, восстановлению лесных массивов, использованию возобновляемых источников энергии, проект ПРООН, осуществляемый в Кашкадарьинской области по "Управлению климатическими рисками", а также проект ГЭФ и ВОЗ "Адаптация здравоохранения к изменению климата" в Ташкентской области.

Участники мероприятия озвучили предложения по эффективному исполнению норм Конвенции, дальнейшему совершенствованию национального законодательства, направленного на охрану климатической системы, усиление межведомственной координации, повышение осведомленности широкой общественности в сотрудничестве с неправительственными организациями, а также эффективности проводимых работ в данной сфере.

Заседание завершилось принятие соответствующего решения комитета.

Напомним, Узбекистан присоединился к Рамочной Конвенции ООН "Об изменении климата" 20 июня 1993 года, а также ратифицировал Киотский протокол, относящийся к данному документу. В 2006 году принято Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по реализации инвестиционных проектов в рамках механизма чистого развития Киотского протокола" и ряд других правительственных решений, на основе которых в регионах осуществлены широкомасштабные работы.

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