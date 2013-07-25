Продажи узбекских автомобилей в РФ за полгода сократились на 34%

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-июнь 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 27 274 единиц автомобилей, что на 34% меньше, чем за шесть месяцев 2012 года (41 446). В июне продажи узбекских автомобилей сократились на 61% и составили 3 594 единицу (против 9 256 в июне 2012 года).

В первый месяц лета обе модели "GM Uzbekistan", реализуемые на рынке РФ, продемонстрировали падение. Так, продажи автомобилей Nexia в июне сократились на 65%, Matiz’ов – на 56%. Напомним, негативный тренд для этих моделей на российском рынке продолжается с марта 2013 года.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-Июнь 2013 г. (ед.) Январь-Июнь 2012 г. (ед.) Динамика Июнь 2013 г. Июнь 2012 г. Динамика Nexia 15 516 24 671 -37% 1 953 5 553 -65% Matiz 11 758 16 775 -30% 1 641 3 703 -56% Всего 27 274 41 446 -34% 3 594 9 256 -61%

По итогам первой половины 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,05% (с 2,93% за январь-июнь 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 23-ю позицию (с 20-го места в мае), а Matiz – вновь не вошел в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в июне 2013 года сократились на 11%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что "российский автомобильный рынок в настоящее время находится не в лучшей форме" и "сейчас вопрос заключается в том, сможет ли улучшиться ситуация на рынке во второй половине года". Положительным фактором с его слов стало объявление планов правительства о субсидировании ставки розничного кредитования при покупке автомобиля.

Напомним, в прошлом месяце Комитет автопроизводителей скорректировал свой годовой прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в 2013 году – до 2,8 млн. единиц штук, что на 5% меньше по сравнению с показателями продаж в 2012 году.

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