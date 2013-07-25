Узбекистан посетил командующий Центкома США

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим визитом пребывает командующий Центральным командованием Вооруженных сил США, генерал Ллойд Джей Остин III. 25 июля он в сопровождении Посла США Джорджа Крола был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-американских отношений в различных сферах, рассмотрели ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей. Отдельное внимание на встрече уделено международным и региональным проблемам, прежде всего, развитию ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Напомним, Центральное командование (Центком) является одним из 10 боевых командований вооруженных сил США. В зону ответственности Центкома входят 20 стран – Афганистан, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Йемен.

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