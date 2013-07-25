В Навои обсудили вопросы активизации СМИ

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в Навои в городском здании Дома печати за "круглым столом" обсудили вопросы активной деятельности СМИ как важного фактора формирования гражданского общества.

В организованном, по инициативе Навоийского регионального независимого института мониторинга формирования гражданского общества мероприятии, приняли участие представители всех СМИ области.

За "круглым столом" в основном шел разговор о совершенствовании основ законодательства в целях либерализации информационной сферы, усилении роли СМИ в организации и установлении общественного контроля над деятельностью государственных органов управления, о гражданской и социальной позиции журналиста в формировании гражданского общества.

Участники "круглого стола" отметили важность совершенствования журналистской деятельности и необходимость широкого использования в работе современных технических и электронных средств.

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