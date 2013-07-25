В навоийском доме милосердия прошло мероприятие

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. "Мы - дети матери-природы" - под таким девизом 23 июля состоялась встреча с воспитанниками "Мехрибонлик уйи" ("Дома милосердия") города Навои, инициированная Навоийским региональным отделением Экологического движения Узбекистана.

Принявшие участие в мероприятии специалисты рассказали детям о красоте окружающей родной природы, о взаимосвязи природы и человека, проектах, направленных на улучшение экологической обстановки. Дети получили ответы на заданные ими вопросы.

В заключение организаторы мероприятия вручили детям памятные подарки и организовали для них стол со сладостями.

С концертной программой о Родине, о красоте и неповторимости матери-природы перед детьми выступил творческий коллектив городского отдела по делам культуры и спорта.

УЗИНФОРМ