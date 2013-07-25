Встреча в таможенном управлении

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском таможенном управлении 24 июля состоялся учебный семинар, посвященный обсуждению проделанных работ по исполнению Постановления Кабинета Министров "О процедуре таможенного оформления товаров в электронном виде".

В семинаре наряду с сотрудниками таможенных органов приняли участие предприниматели и представители других сфер.

В процессе учебного семинара обсуждены законодательные акты Республики Узбекистан, касающиеся совершенствования ввоза потребительских товаров в страну, а также развития процедуры таможенного оформления товаров в электронном виде. Определены приоритеты и стоящие задачи в направлении активного внедрения указанной процедуры в деятельность органов таможни.

В ходе семинара отмечены созданные условия для предпринимателей, гарантии защищенности потребителей со стороны государства, нововведения в сфере таможни и т.д. Предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы.

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