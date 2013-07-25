В целях противодействия туберкулезу

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 24 июля прошел практический семинар в рамках программы "Работа с населением по предупреждению и лечению туберкулеза".

Мероприятие было инициировано Республиканским центром ДОТС, Комитетом женщин области и ЮСАИД.

В процессе практического семинара разговор шел об изменениях в системе здравоохранения Узбекистана по борьбе против туберкулеза, подробно обсуждены вопросы улучшения качества оказания медицинских услуг пациентам с туберкулезом.

Участники мероприятия всесторонне рассмотрели имеющиеся проблемы по работе с населением в рамках предупреждения и профилактики данного заболевания, а также определили задачи на перспективу.

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