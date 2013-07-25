Рост ВРП Наманганской области превысил 11 процентов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. За первое полугодие 2013 года рост валового регионального продукта в Наманганской области составил 11,3 %, объемы производства промышленных товаров выросли на 12,3 %, сельхозпродукции на 6,6 %, строительства – 9,7 %, розничного торгового оборота – 19,7 %, оказания платных услуг на 17,1 %.

Такие данные привел хоким области Баходир Юсупов на состоявшемся во вторник собрании актива области. На нем были обсуждены итоги социально-экономического развития области в первом полугодии текущего года и определены необходимые меры по обеспечению безусловного выполнения основных направлений и приоритетных задач экономической программы на 2013 год.

По селекторной связи в собрании приняли участие ответственные работники и предприниматели Намангана и всех районов области.

Глава администрации региона информировал участников собрания о проделанной за 6 месяцев работе, уделив особое внимание имеющимся недостаткам и мерам по их устранению.

Было отмечено, что за отчетный период создано почти 39 тысяч новых рабочих мест, из них 32 тысячи в сельской местности. В рамках программы социально-экономического развития области на 2013 – 2015 годы по 2031 проекту освоено инвестиций на 53 миллиона долларов.

Вместе с тем, на собрании серьезной критике были подвергнуты руководители ряда крупных промышленных предприятий, допустивших снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года объемов производства продукции на общую сумму 13 млрд. сумов.

Кроме Намангана и Наманганского района ни в одном регионе не осуществлено привлечение прямых иностранных инвестиций. "До сих пор в Мингбулакском и Учкурганском районах нет предприятий-экспортеров. Объемы экспорта в Нарынском и Чартакском районах составили лишь $ 156 тысяч и $ 247 тысяч соответственно", - отметил в своем докладе хоким области Баходир Юсупов.

На собрании с критических позиций был рассмотрен и ход подготовки к осенне-зимнему сезону отраслей экономики, жилищного фонда и объектов социальной сферы.

По вопросам повестки дня были заслушаны отчеты руководителей ряда областных организаций и хокимов некоторых районов.

По всем вскрытым недостаткам и проблемам был произведен анализ причин, определены сроки и ответственные должностные лица по их устранению.

Итоги собрания в заключительной речи подвел заместитель премьер-министра Республики Узбекистан А. Икрамов. Он потребовал от всех участников собрания незамедлительно приступить к устранению выявленных недостатков в социально-экономическом развитии области, мобилизовать все силы и неиспользуемые возможности для безусловного выполнения задач текущего года.

УЗИНФОРМ