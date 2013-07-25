Главы погранведомств Кыргызстана и Узбекистана не пришли к согласию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. На вчерашних переговорах глав погранведомств Кыргызстана и Узбекистана кыргызская сторона дезавуировала извинения, сделанные накануе, начальника регионального пограничного управления погранслужбы Киргизии по Ошской и Джалалабадской областям полковника Абдукарима Алимбаева.

Председатель госпогранслужбы КР полковник Курманакун Матенов занял жесткую в отношении инцидента.

Напомним, что 23 июля кыргызские пограничники погранзаставы «Дерест» расстреляли двух узбекских пограничников погранпоста «Сохибкор-3» Уйчинского района Наманганской области Узбекистана.

Причем кыргызские представители упрямо твердят, что инцидент произошел на территории их страны. Однако узбекская сторона привела факты, свидетельствующие об обратном.

Кыргызской стороне было повторно заявлено о гибели пограничников Узбекистана в результате применения по ним оружия со стороны кыргызских пограничников, углубившихся на территорию Узбекистана на 340 метров. Далее были показаны следы крови, места обнаружения 6 гильз от кыргызских автоматов, до кыргызских офицеров были доведены детали происшествия.

Кыргызская сторона сообщив, что по результатам расследования у них рассматривается другая версия, отметила то, что узбекские пограничники якобы спровоцировали кыргызских военнослужащих и первыми применили оружие.

Тем временем, расследование инцидента ведут военная прокуратура Джалалабадской области Кыргызстана и военная прокуратура Наманганской области Узбекистана.

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