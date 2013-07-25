На радость детворе в Навои прибыл разъездной зоопарк

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. На радость детворе, не уехавшей на летние каникулы в детские загородные лагеря или отдыхать к дедушкам в кишлаки, в город Навои прибыл разъездной зоопарк.

Вагончики с клетками для зверей расположились на пустыре возле 9-го микрорайона, где традиционно ставят свои представления "бродячие" дорбозы.

Ежедневно несколько сот мальчишек и девчонок города Навои и их ровесники из ближайших районов вместе со своими родителями, дедушками и бабушками с интересом наблюдают, фотографируют и рисуют имеющихся в зоопарке львов, тигров, бурых медведей, волков, кабанов, яков, верблюдов, обезьян, питонов, павлинов и других различных зверей и птиц.

Руководит частным зоопарком и передвижным мотоцирком, а также атрационами для детишек Саъдулло Мамадалиев из города Шахрисабз Кашкадарьинской области.

Как рассказывает его сын Абу-Бакр, сегодня в их труппе постоянно работают 25 человек. – В перспективе они намерены закупить в зоопарк другие виды диких зверей, что даст возможность трудоустроить еще около 5 молодых выпускников профессиональных колледжей.

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