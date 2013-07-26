К Дню независимости в Намангане обновят кинотеатр имени Машраба

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. В День независимости Узбекистана перед любителями кино распахнутся двери обновленного кинотеатра имени великого поэта Боборахима Машраба.

Ремонт кинотеатра ведется своими силами. В ходе ремонта кровли использовано современное каучуковое покрытие, полностью обновлена и система отопления, которая теперь может работать и на газе и электричестве, и другие коммуникации.

Обновляется киноконцертный зал на 800 мест, здесь уже заменены полы, идут отделочные работы, отреставрирована эстрада и огромный киноэкран. Кроме того, почти готов и малый кинозал для киносеансов в формате 3D.

В ближайшее время будет решен вопрос с заменой или ремонтом множества кресел в зрительном зале. А в фойе планируется устроить мини-экспозицию о жизни и творчестве нашего великого предка, поэта и трибуна Боборахима Машраба. Тут будут проходить литературные встречи и вечера.

Кроме того, при оформлении фойе будет придана тематическую направленность, весь интерьер будет рассказывать об истории и достижениях мирового и узбекского киноискусства.

"Мы используем современные композитные материалы, стараемся все сделать на совесть, основательно. Не забываем мы и о традициях. При ремонте фасада мы сохранили его исторический облик, знаменитое изречение поэта: "Я не ангел, не дух священный, а человек, родившийся в Намангане", – говорит директор ООО "Медиатр сервис" Тахир Муминов.

Тут стоит вспомнить, что не так давно проведена капитальная реконструкция кинотеатра "Узбекистан", который является памятником истории и архитектуры, в стадии готовности находится и кинотеатр имени другого выдающегося наманганца – Героя Советского Союза Абдусаттора Рахимова. Здесь силами ООО "Осиё-МАХ" также проведена коренная реконструкция обоих кинозалов, установлено новейшее проекционное оборудование. В ближайшей перспективе планируется начать работы по реконструкции кинотеатров им. Навои и "Бахор".

"Мы прилагаем все усилия для развития инфраструктуры и материально-технической базы кино в районах. Ведь это искусство – мощный фактор воспитания молодежи в духе любви к Родине и патриотизма", – говорит начальник областного отделения Агентства "Узбеккино" Камолхон Сотиболдиев. По его словам, в прокат поступают новые работы узбекских кинематографистов, проводятся встречи и беседы со знаменитыми актерами и режиссерами, которые часто бывают в области, порой выезжают на поля и встречаются с хлопкоробами.

УЗИНФОРМ