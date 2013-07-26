Новый сквер появится в Намангане к Дню независимости

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. На центральной улице Намангана, носящей имя Алишера Навои, к Дню независимости Узбекистана будет разбит симпатичный сквер.

"В этих работах участвовали многие организации и предприниматели. Выполнены большие работы по озеленению, высажены пальмы, крымская сосна, юкка и другие растения. Установлены новые бордюры, тротуарное покрытие, только дорогой брусчатки ушло более 1,5 тысяч квадратных метров", – говорит директор строительного ООО "Медиатр сервис" Тахир Муминов.

Накануне праздника Рамазан-хайит вступит в строй и кафе, которое также полностью обновилось. Кстати, благодаря возобновлению работы кинотеатра, кафе, кафетерия, пункта видеопроката удастся создать более 20 рабочих мест. "Хотелось бы особо отметить аксакалов нашего кинотеатра – Хабибулло Усманова и Ахмаджона Юсупова, проработали здесь всю свою жизнь и часто бывают здесь, помогают советом и делом", – добавляет руководитель строительной фирмы.

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