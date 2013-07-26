В Ферганской церкви готовятся к фестивалю

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля в ферганской православной церкви Сергия Радонежского прошло заседание организационного комитета фестиваля межнационального согласия и религиозной толерантности, который состоится 28 июля. На собрании обсудили главные вопросы, стоящие перед участниками.

В частности, было отмечено, что Наманганский храм архангела Михаила будут представлять прихожане, руководители местного русского культурного центра и творческий ансамбль "Непоседы". Андижан будут представлять члены непризнанной Русской общины города, во главе с поэтом и певцом Анатолием Баранниковым и его заместитель, руководитель детской творческой группы, известный андижанский педагог Любовь Маркова.

Ферганский храм будет представлять детский творческий коллектив "Верба", известный своими интересными номерами, песнями и танцами. Кроме того, был приглашен творческий коллектив Татарского культурного центра, вместе с его руководителем, известным ферганским меценатом Равилем Тугушевым и детская танцевальная группа ферганской Римско-католической церкви во главе с отцом Рафаилом.

Организационный комитет поблагодарил также предпринимателей Антона Сенина, торговый дом "Тугушев и К", ОДМ "Камолот" и других за материальную и финансовую помощь, оказанную в приобретении подарков для детей.

- Для меня оказать посильную помощь детям – святое дело, - сказал молодой предприниматель А. Сенин. – Самое главное, увидеть радостные лица детей, зажечь в них интерес и любовь к творчеству и спорту. Это очень важная задача, которую поставил перед собой организационной комитет, и это радует.

В завершение мероприятия глава благочиния протоиерей Владислав Чеченов пожелал всем здоровья и пообещал, что никто из участников и зрителей фестиваля не останется голодным, и еще раз пригласил всех прихожан собраться в церкви 28 июля, в 11 часов на торжественном открытии фестиваля межнационального согласия и религиозной толерантности.

УЗИНФОРМ