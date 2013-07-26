Ислам Каримов принял командующего Центкома США

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Пребывающий в Узбекистане с визитом командующий Центральным командованием Вооруженных сил США Ллойд Остин 25 июля был принят в резиденции Оксарой Президентом Республики Исламом Каримовым.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в ходе беседы рассмотрены вопросы двустороннего характера, включая взаимодействие в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Ислам Каримов особо отметил конструктивный и поступательный характер узбекско-американского диалога, который позволяет последовательно углублять связи во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Ллойд Остин со своей стороны выразил Президенту Узбекистана искреннюю признательность за теплый прием и возможность подробно обсудить актуальные для обеих сторон вопросы. Глава Центкома США подчеркнул также заинтересованность американского правительства в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Напомним, в тот же день командующий Центкома ВС США был принят в министерстве иностранных дел Узбекистана. На встрече также обсуждались международные и региональные проблемы, прежде всего, развитие ситуации в Афганистане.

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