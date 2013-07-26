Наманганец стал чемпионом Азии боксу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. На недавно завершившемся в столице Иордании Аммане чемпионате Азии по боксу студент Наманганского госуниверситета Ойбек Мамазулунов завоевал золотую медаль.

Уверенно победив соперников во всех боях, Наманганский студент принес таким образом Узбекистану единственную высшую награду. Его жертвами пали сильные боксеры Индии, Монголии, Таиланда и Казахстана.

Параллельно обучению в университете, Ойбек учится в школе высшего спортивного мастерства, является двукратным чемпионом Узбекистана.

Всего в турнире участвовали 300 спортсменов из 28 стран континента. И на таком представительном форуме узбекистанцы добыли 1 золотую, 2 серебряные медали и 1 бронзовую.

Ставший чемпионом Азии Ойбек Мамазулунов сейчас готовится теперь к предстоящему в октябре в столице Казахстана чемпионату мира, где ему предстоит защищать честь Родины в поединках с сильнейшими боксерами планеты.

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