Роберт Гай стал тренером "Навбахора"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Во втором круге наманганский "Навбахор" к новым победам поведет обновленный тренерский штаб.

Главному тренеру "соколов" Мустафе Байрамову поможет в качестве старшего тренера Роберт Гай. Роберт Сергеевич до этого был главным тренером "Чуст-Пахтакора", выступающего в первой лиге.

Перерыв между кругами навбахоровцы проводят в Ташкенте, где помимо интенсивных тренировок играют контрольные матчи.

Попутно тренеры присматриваются к новичкам. Так, команду покинули не оправдавшие доверия Расул Шухратов, Обид Хакимов и Махсуд Хайитов. Игравший первый круг за "Навбахор" защитник Абдумажид Тоиров перешел на работу в тренерский штаб "Нефтчи".

Зато появились Аюбхон Гаффаров, Мирзохид Махкамов, Бобуржон Расулов, Фаррух Юлдашев и Эльмурад Низамбаев.

В проведенной товарищеской встрече обновленный "Навбахор" уступил каршинскому "Насафу", ведущему борьбу за призовые места, – 1:2. Следующий контрольный поединок "Навбахор" сыграет с "Кызылкумом" (Зарафшан), борющимся за выживание в высшей лиге.

Из столицы навбахоровцы вернутся 28 июля. Заключительный этап подготовки ко второму кругу они проведут на родной базе.

Стартует второй круг в начале августа. "Навбахор" 4 августа сыграет в Бекабаде с "Металлургом", которого он победил в заключительном туре первого круга – 2:1.

Пока команда занимает восьмое место с 15 очками.

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