Наманганские активисты махаллинского движения награждены орденами и медалями

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. В числе отмеченных орденами и медалями сотрудников системы органов самоуправления граждан оказались и представители Наманганской области.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова от 24 июля 2013 года ордена "Фидокорона хизматлари учун" удостоена консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Тегирмонбоши" Нарынского района Хатира Абдувахидова; ордена "Дустлик" – консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Иттифок" Уйчинского района Рахимахон Оманова; медали "Шухрат" – председатель схода граждан махалли "Шаршара" города Намангана Собит Мансуров, председатель схода граждан махалли "Маргизор-2" Папского района Азиза Олимова и консультант по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Хазратишох" Чартакского района Мукаддам Оппокова.

Они, как и другие награжденные этим Указом главы государства, отмечены за весомый вклад в формирование гражданского общества в стране, обеспечение социальной поддержки населения, укрепление межнациональной дружбы и согласия, стабильности духовной среды в махаллях, воспитание молодежи в духе преданности Родине и идеям национальной независимости

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