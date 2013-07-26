Президент Узбекистана выразил соболезнования Королю Испании

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Короля Испании Хуана Карлоса, в которой выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Сантьяго-де-Компостела, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Добавим, 24 июля в столице испанского автономного сообщества Галисия Сантьяго-де-Компостела произошла железнодорожная катастрофа. Высокоскоростной поезд Alvia сошел с рельсов на подъезде к конечной станции. Из 222 человек, находившихся в поезде, не менее 80 человек погибли и более 140 получили ранения. В связи с трагедией, в Испании объявлен трехдневный, а в Галисии семидневный траур.

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