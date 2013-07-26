В целях развития деятельности Совета фермеров

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в городе Кувасае состоялось заседание депутатской группы УзЛиДеП городского Кенгаша народных депутатов, которое было нацелено на обсуждение исполнительности Закона "Об органах самоуправления граждан" и Указа Президента Республики Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане".

В нем приняли участие члены партийной группы УзЛиДеП, сотрудники городского Кенгаша партии, представители Кенгаша фермеров и другие.

В процессе мероприятия разъяснена актуальность изучения исполнения указанного выше Закона и Указа главы государства, участники встречи были проинформированы о деятельности городского Кенгаша фермеров.

Отмечено, что необходимо провести разъяснительную работу среди фермеров по пропаганде Указа главы государства, а также следует, исходя из основных задач Указа, разработать детальный план работы Кенгаша фермеров всех уровней.

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