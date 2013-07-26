Легкая промышленность Узбекистана за полгода выросла на 15,1%

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития легкой промышленности Республики за январь-июнь 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции стоимостью 3808,8 млрд. сумов, что на 15,1% больше соответствующего периода прошлого года.

За 6 месяцев предприятия текстильной промышленности выпустили продукцию на 3220,9 млрд. сумов (рост 13,9%), швейной промышленности – 339,7 млрд. сумов (23,9%), кожевенно-обувной – 182,3 млрд. сумов (20,9%).

В частности, увеличено производство текстильной галантереи (в 1,7 раза), трикотажного полотна (1,6), тканей хлопчатобумажных (1,4), трикотажных изделий (1,4), хлопчатобумажной пряжи (1,3), нитей шелка-сырца (на 45,0%), чулочно-носочных изделий (22,1%), ковров и ковровых изделий (18,2%), хлопкового линта (11,5%).

В отчетном периоде предприятия текстильной отрасли экспортировали продукцию на $431,2 млн. (на 27,0% больше чем в первой половине 2012 года). В январе-июне увеличился экспорт трикотажного полотна (в 2,7 раза), пряжи хлопчатобумажной (на 28,7%), тканей хлопчатобумажных (27,7%), трикотажных изделий и швейных изделий (на 23%). Доля текстильной продукции в структуре общего экспорта страны составила 6,3%.

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