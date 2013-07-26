Посол Палестины завершает дипмиссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина Асад Мунем Аль-Асад завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 26 июля он был принят министром иностранных дел Республики Абдулазизом Камиловым.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Палестины, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Глава узбекского МИДа отметил личный вклад Асада Мунема Аль-Асада в развитие узбекско-палестинских отношений. Палестинский посол, со своей стороны, поблагодарил за содействие в выполнении его дипломатической миссии в Узбекистане.

Напомним, Асад Мунем Аль-Асад возглавлял посольство Палестины в Узбекистане с 2006 года.

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