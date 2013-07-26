Химическая промышленность Узбекистана за полгода выросла на 5,3%

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике опубликовал данные об итогах развития химической промышленности Республики в январе-июне 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции на 1554,0 млрд. сумов (на 5,3% больше чем в первом полугодии 2012 года).

В частности, производство комплексных сложных удобрений выросло в 3,0 раза, средств защиты растений – на 12,4%, фосфатных удобрений – на 5,1%.

Положительная динамика отмечается и в производстве других видов химической продукции: кислота уксусная (рост в 9,1 раза), пленка полиэтиленовая (5,0), соль техническая (2,4), кислота азотная крепкая (1,8), ацетальдегид (1,7), сода кальцинированная (на 26,3%), сульфат аммония (18,2%), кислота фосфорная экстракционная (10,5%), кислота соляная (9,7%), кислота серная (6,2%), углекислота (на 4,8%), супрефос (3,2%).

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