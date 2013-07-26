За усиление экологической безопасности

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в Узбекистанском районе Ферганской области состоялся "круглый стол" на тему "Международный опыт участия общественности в осуществлении общественного экологического контроля".

Цель мероприятия заключалась в разъяснении сути и значимости проекта Закона Республики Узбекистан "Об экологическом контроле".

В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены районного Кенгаша экологического движения, представители хокимията, отделения фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", комитета по охране природы, политических партий, ННО по линии экологии и другие.

В процессе беседы ее участникам дана подробная информация о международном опыте в сфере обеспечения экологической безопасности. Отмечена необходимость в создании рабочих групп по широкому разъяснению проекта закона, формирования у населения экологической культуры, а также установления социального партнерства между государственными структурами, отвечающими за экологическую безопасность, и институтами гражданского общества, работающими в экологической сфере.

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