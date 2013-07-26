В Самаркандской области подведены итоги полугодия

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Недавно в городе Самарканде состоялось собрание областного актива, посвященное итогам социально-экономического развития области в первом полугодии 2013 года.

В процессе собрания отмечено, что рост ВРП за указанный срок составил 10,6%. В сельском хозяйстве отмечается рост на 6,6%, строительно-подрядных работах – 10,1%, коммерческой и торговой сфере – 16,2%, сфере оказания услуг – 20,6%.

За отчетный период доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВРП составила 70,9%. На основе утвержденных программ на местах введено в действие 72 торговых точки, 28 пунктов общественного питания, 102 объекта социальных услуг. В 28 массивах продолжаются поэтапные работы по возведению 1050 жилых домов по типовым проектам.

По области создано 48 тысяч 680 новых рабочих мест, 38,9 тысяч из которых приходятся на сельскую местность.

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