"Здоровая семья – крепкая семья"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 25 июля в городе Самарканде состоялся практический семинар, посвященный повышению активности женщин в обществе.

Мероприятие, организованное по инициативе областного Кенгаша УзЛиДеП, было нацелено на повышение участия и активности сельских женщин в социально-экономической жизни общества, увеличение духовного развития и охрану материнства и детства.

В нем приняли участие женщины и сельской местности городов и районов области, женщины-предпринимательницы, активистки женского крыла партии, представители областного Комитета женщин, хокимията и других организаций.

В процессе семинара его участники обсудили вопросы повышения роли женщин в сфере предпринимательства, общественной деятельности и в социально-политической жизни области. Приведены примеры из числа активисток политических партий, хокимията и депутатских групп.

В конце мероприятия женщины из сельских населенных пунктов задали активисткам Комитета женщин интересующие их вопросы.

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