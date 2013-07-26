В Узбекистане открылась международная аэрокосмическая школа - 2013

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. В Академии наук Узбекистана 25 июля состоялось торжественное открытие юбилейного 25-го сезона Международной аэрокосмической школы МАКШ-2013.

С приветственным словом к собравшимся обратился вице-президент АН Республики Узбекистан по отделению физико-математических наук, генеральный директор НПО Физика-Солнце Сагдулла Лутпуллаев.

Он сообщил, что в этом году старт "малой звездной академии" посвящен памяти ее создателя академика Шавката Вахидова, 70-летию АН Республики Узбекистан и 50-летию первого орбитального полета в космос женщины – Валентины Терешковой. Как отметил С.Лутпуллаев, в 2013 году одну треть участников МАКШ составляют девушки, возможно, будущие космонавты. Он пожелал курсантам набраться как можно больше знаний во время учебы в аэрокосмической школе.

На мероприятии также выступили Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, руководитель Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер, директор МАКШ, заведующая лабораторией Института ядерной физики Эльвира Ибрагимова, летчик-космонавт, Герой России полковник Солижон Шарипов, председатель Молодежного фонда академика Ш.А.Вахидова и МАКШ Феруз Вахидов, представитель Международного астрономического общества Ураноскоп Рено Трангоси.

В этом году курсантами МАКШ-2013 стали 30 юных представителей из разных областей Узбекистана, России и Франции. В течение двух недель они будут обучаться в зоне отдыха "Кизил-сай" Паркентского района Ташкентской области. Лекции и практические занятия будут проводить ведущие ученые и специалисты Узбекистана, а также гости из подмосковного Звездного городка. В их числе – участники многомесячных орбитальных экспедиций, герои России Солижон Шарипов и Михаил Корниенко, начальник отдела ЦПК имени Ю.А.Гагарина полковник Андрей Маликов и преподаватель этого центра Евгений Черняк. Делегацию из Парижа возглавит шеф-пилот авиакомпании "Эйр-Франс" Кристин Дебюзи.

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