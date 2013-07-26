УзААРТ подвело итоги деятельности в первом полугодии

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта организовало 26 июля пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности агентства в январе-июне 2013 года.

Руководитель Информационно-аналитической группы УзААРТ С.Сагатов отметил, что проводимые в транспортной сфере реформы направлены на создание благоприятных условий для развития рыночных отношений и здоровой конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг. По его данным, в 2000 году по Республике функционировало около 2000 маршрутов по перевозке пассажиров, тогда как на сегодняшний день их количество достигло 4173. Только за последний год появились 182 новых маршрута (рост на 4,6%). Из общего числа маршрутов 1003 – городские, 2536 – пригородные и 634 – междугородние.

В своем докладе С.Сагатов рассказал об условиях, создаваемых на рынке автотранспортных услуг Республики по развитию рыночных отношений и здоровой конкуренции, улучшению качества предоставляемых населению автотранспортных услуг, в первую очередь, в сельской местности. Он также коснулся вопросов лицензирования деятельности грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, формирования нормативно-правовой базы в данной сфере, внешнеэкономической деятельности и других.

На пресс-конференции были также озвучены предстоящие планы УзААРТ.

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