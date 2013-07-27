Пищевая промышленность Узбекистана за полгода выросла на 7,1%

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития пищевой промышленности Республики за январь-июнь 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде объем производства в пищевой промышленности составил 3722,7 млрд. сумов (на 7,1% больше чем за 6 месяцев прошлого года).

Предприятиями пищевой промышленности Узбекистана увеличено производство таких видов продукции, как консервы плодоовощные (в 1,5 раза), макаронные изделия (на 47,4%), молоко и молочные продукты (37,9%), маргариновая продукция (28,3%), масло растительное (24,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (20,4%), рыбные консервы (12,6%), минеральные воды (12,0%), мясо и мясопродукты (7,1%), мыло хозяйственное (7,0%), мороженое (1,5%).

В январе-июне расширен также выпуск алкогольной продукции, таких видов как: спирт пищевой (на 7,9%), водка и ликероводочные изделия (5,4%), коньяк (5,4%), шампанское (3,3 %).

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